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Происшествия23 ноября 2021 9:55

За убийство собутыльника житель Тульской области отправится в колонию почти на 10 лет

Житель Воловского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего
Игорь КОПЫТОВ
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За убийство собутыльника житель Тульской области отправится в колонию почти на 10 лет

За убийство собутыльника житель Тульской области отправится в колонию почти на 10 лет

Фото: Алексей ФОКИН

49-летний мужчина, находясь в доме знакомых в деревне Баскаково, вечером 5 июля в результате ссоры с одним из гостей во время посиделок с алкоголем нанес последнему множество ударов руками по голове. От полученных травм 53-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил по ч. 4 ст. 111 УК РФ мужчину к 9,5 годам месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.