За убийство собутыльника житель Тульской области отправится в колонию почти на 10 лет Фото: Алексей ФОКИН

49-летний мужчина, находясь в доме знакомых в деревне Баскаково, вечером 5 июля в результате ссоры с одним из гостей во время посиделок с алкоголем нанес последнему множество ударов руками по голове. От полученных травм 53-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил по ч. 4 ст. 111 УК РФ мужчину к 9,5 годам месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.