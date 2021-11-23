В Туле осудили двух разбойников, напавших на прохожего Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 4 на 5 июня текущего года 23-х и 24-летний злоумышленники на ул. Леваневского в Туле напали на случайного прохожего. Нанеся 40-летнему потерпевшему множественные удары, мужчины сорвали с его плеча сумку с находящимися в ней 16 тысячами рублей и скрылись. Но были вскоре задержаны.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 162 УК РФ и приговорил грабителей к 3,5 годам каждого в исправительной колонии общего режима каждому.

Приговор в законную силу не вступил.