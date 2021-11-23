В Тульской области на Оке нашли клад монет времен Римской империи Фото: материалы пресс-служб

В верховьях реки Оки в Тульской области найден клад времен заката Римской империи. По мнению экспертов, сто сорок монет стали одной из самых северо-восточных находок позднеримских бронзовых денег. Предположительно, деньги были отчеканены в конце четвертого - начале пятого веков.

Впрочем, ученые отмечают, что уникальность монет заключается в месте их обнаружения. В последние десятилетия ученые нашли в этой местности четыре клада того периода, но в каждом из них было не более 20 монет. В те времена полноценного денежного обращения у варваров еще не было, уверены историки. Поэтому есть версия, что их могли возить в своих карманах наемники.