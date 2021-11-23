Туляк сходил в магазин с фальшивой купюрой и получил три года колонии

Мужчина хранил подделку у себя, ища возможность сбыть Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили местного жителя за хранение и сбыт фальшивой купюры. Мужчина расплатился ей в сетевом магазине и пошел под суд.

Выяснилось, что до марта 2020 года обвиняемый приобрел поддельную купюру в 5000 рублей, которая была очень похожа на настоящую банкноту. Мужчина хранил ее у себя, ища возможность сбыть.

17 марта 2021 года мужчина зашел в магазин «Красное и Белое» в Пролетарском районе Тулы и расплатился за товар поддельной купюрой. В дальнейшем банкнота поступила в Отделение по Тульской области ГУ Банка России ЦФО, откуда ее забрали сотрудники полиции.

На суде обвиняемый признался в преступлении. За это преступление ему назначили три года лишения свободы.