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Происшествия23 ноября 2021 7:44

Туляк сходил в магазин с фальшивой купюрой и получил три года колонии

На суде обвиняемый признался в преступлении
Елена Иргиз
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Мужчина хранил подделку у себя, ища возможность сбыть

Мужчина хранил подделку у себя, ища возможность сбыть

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили местного жителя за хранение и сбыт фальшивой купюры. Мужчина расплатился ей в сетевом магазине и пошел под суд.

Выяснилось, что до марта 2020 года обвиняемый приобрел поддельную купюру в 5000 рублей, которая была очень похожа на настоящую банкноту. Мужчина хранил ее у себя, ища возможность сбыть.

17 марта 2021 года мужчина зашел в магазин «Красное и Белое» в Пролетарском районе Тулы и расплатился за товар поддельной купюрой. В дальнейшем банкнота поступила в Отделение по Тульской области ГУ Банка России ЦФО, откуда ее забрали сотрудники полиции.

На суде обвиняемый признался в преступлении. За это преступление ему назначили три года лишения свободы.