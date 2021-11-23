В Тульской области на должника по алиментам завели уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на должника по алиментам завели уголовное дело. Мужчина отказывался содержать свою дочь.

37-летний житель Алексина не желал платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, официально нигде не работал и не обращался в центр занятости. Мужчину уже привлекали к ответственности, заставив отработать 150 часов обязательных работ. Однако и после этого горе-отец не желал давать деньги на содержание дочери. Тогда на него завели уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Суд приговорил мужчину к 9 месяцам исправительных работ, не освободив при этом от имеющейся обязанности платить алименты.