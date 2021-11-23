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Общество23 ноября 2021 7:13

В Тульской области на должника по алиментам завели уголовное дело

Мужчина отказывался содержать свою дочь даже после ряда взысканий
Елена Иргиз
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В Тульской области на должника по алиментам завели уголовное дело

В Тульской области на должника по алиментам завели уголовное дело

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на должника по алиментам завели уголовное дело. Мужчина отказывался содержать свою дочь.

37-летний житель Алексина не желал платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, официально нигде не работал и не обращался в центр занятости. Мужчину уже привлекали к ответственности, заставив отработать 150 часов обязательных работ. Однако и после этого горе-отец не желал давать деньги на содержание дочери. Тогда на него завели уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Суд приговорил мужчину к 9 месяцам исправительных работ, не освободив при этом от имеющейся обязанности платить алименты.