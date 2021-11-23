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Происшествия23 ноября 2021 7:10

В Туле уборщица магазина украла робот-плылесос

Злоумышленницу задержали
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле уборщица магазина украла робот-плылесос

В Туле уборщица магазина украла робот-плылесос

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции обратился администратор одного из местных сетевых магазинов с заявлением о пропаже робота-пылесоса из торгового зала магазина, расположенного по улице Калинина.

Полицейские предположили, что к хищению могут быть причастны сотрудники самого магазина, и при просмотре записей камер видеонаблюдения эта версия подтвердилась. Задержанные 41-летняя уборщица данного магазина и ее 67-летняя знакомая тулячка уже признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.