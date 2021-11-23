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Происшествия23 ноября 2021 6:35

В Новомосковске на пожаре пострадал 54-летний мужчина

Еще троих спасатели вывели по лестнице
Елена Иргиз
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Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на пожаре пострадал 54-летний мужчина. Возгорание произошло поздно вечером 22 ноября - пожарные получили сообщение в 22:59, горел дом на улице Садовой.

С огнем удалось справиться через полчаса. Спасатели вывели по лестнице троих, еще одного пострадавшего эвакуировали.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб

В результате происшествия 54-летний мужчина отравился угарным газом. Причина возгорания устанавливается.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб