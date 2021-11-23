Фото с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб
В Новомосковске на пожаре пострадал 54-летний мужчина. Возгорание произошло поздно вечером 22 ноября - пожарные получили сообщение в 22:59, горел дом на улице Садовой.
С огнем удалось справиться через полчаса. Спасатели вывели по лестнице троих, еще одного пострадавшего эвакуировали.
Фото с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб
В результате происшествия 54-летний мужчина отравился угарным газом. Причина возгорания устанавливается.
Фото с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб