Фото с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на пожаре пострадал 54-летний мужчина. Возгорание произошло поздно вечером 22 ноября - пожарные получили сообщение в 22:59, горел дом на улице Садовой.

С огнем удалось справиться через полчаса. Спасатели вывели по лестнице троих, еще одного пострадавшего эвакуировали.

Фото с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

В результате происшествия 54-летний мужчина отравился угарным газом. Причина возгорания устанавливается.