В Туле появились новые видеокамеры, фиксирующие непристегнутые ремени и выключенные фары Фото: Алексей ФОКИН

Новые комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД появились на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советская, проспекта Ленина и улицы Льва Толстого, а также улиц Оборонная и Некрасова, улиц Максима Горького и Октябрьская.

В камерах есть техническая возможность фиксировать непристегнутый ремень и выключенные фары, но пока эти функции еще не включены. Пока они запущены с обычным перечнем возможностей: превышение установленного скоростного режима, выезд, на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора за стоп-линию, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части.

В целом в Тульской области работают порядка 193 стационарных и 43 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 57 камер находятся в Туле.