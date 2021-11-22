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Общество22 ноября 2021 14:33

Два десятка нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Факты были выявлены в ходе рейдов
Игорь КОПЫТОВ
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Два десятка нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Два десятка нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было пресечено 20 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, а также отказавшимися пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Четверо из задержанных оказались рецидивистами и сели за руль в нетрезвом виде уже не в первый раз. В их отношении будет применяться ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что, в лучшем случае, может вылиться в штраф в размере от 200 до 300 тыс. руб.