Два десятка нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было пресечено 20 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, а также отказавшимися пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Четверо из задержанных оказались рецидивистами и сели за руль в нетрезвом виде уже не в первый раз. В их отношении будет применяться ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что, в лучшем случае, может вылиться в штраф в размере от 200 до 300 тыс. руб.