Завтра, 23 ноября, десятки домов в Туле останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Так, подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - п. 2-й Западный: ул. Новоселов, 2 к., 4 к.1, 4; ул. Москвина, 1-37 (нечетн.), 2-24 (четн.); ул. Газовая, 33-47 (нечетн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-49 (нечетн.), 12-48 (четн.); ул. Ватутина, 4-50 (четн.), 5-49 (нечетн.); ул. Щепкина, 20-50 (четн.); ул. Коминтерна, 2, 4; п. Н-Октябрьский: ул. Пугачева, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а; п. Октябрьский, 41-46, 57, 188, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 60, 101-а, 101-125, 138-б, 154-а, 154-б, 180-184, 190; п. С-Овсянниково, 2-а; ул. Вересаева, 130-136 (четн.); ул. Дм. Ульянова, 33, 35; пер. 2-й Парковый, 1-22; ул. 3-я Овражная, 4-16 (четн.); ул. Волоховская, 9-25 (нечетн.); 1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (четн.), 21-49 (нечетн.); 2-й Волоховский пр-зд, 22-38 (четн.), 19-33 (нечетн.); ул. 4-я Овражная, 4-16 (четн.), 1-13 (нечетн.); Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечетн.), 2, 4; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (четн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечетн.), 2-а-г, 2-8 (четн.); 18-й пр-зд, 21, 40-48 (четн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (четн.); 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24; ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечетн.), 8-50 (четн.); ул. Ново Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а; ул. Гастелло, 1, 1-а;п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (четн.), 11-27 (нечетн.), 6-а, 4-а, 15-а; ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (четн.), 46-а, 30-а;

с 09:00 до 18:00 - п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечетн.), 9-а; ул. Кирпичная, 57-а, 75-а, 12-а, 47-а, 49-а, 25-37 (нечетн.), 49, 53-91 (нечетн.), 87-а.