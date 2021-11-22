В Туле в трех квартирах газовщики отключили аварийное оборудование

В состав комиссии входили представители АО «Тулагоргаз» и администрации Центрального района Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 22 ноября, в Туле проверили газовое оборудование в квартирах в центре города. В состав комиссии входили представители АО «Тулагоргаз» и администрации Центрального района.

Инспекция прошла по 18 квартирам в домах по улицам Н. Руднева, Бундурина/Гоголевская, Шевченко, Клюева, проспекту Ленина, Тимирязева, 1-ому Южному проезду. На этих улицах проживают собственники, которые давно не заключали договора и не пускали газовщиков проверять оборудование.

В результате проверки выяснилось, что в одной из квартир на ул. Н. Руднева, д.59 газовая плита и колонка находятся в аварийном состоянии. Данное оборудование ремонту не подлежит, на него установили заглушку. В квартиры домов, расположенных по адресу ул. Клюева, 20 и 27 специалистам газовой службы также удалось попасть. В результате проведено техническое обслуживание газового оборудования. В итоге в одной из квартир по причине неисправности отключена газовая плита, в другой квартире – колонка.