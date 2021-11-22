С 22 ноября в 4 колониях и двух изоляторах Тульской области возобновились длительные свидания

Свидания по-прежнему временно запрещены в колониях: ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ЛИУ-3 Фото: Алексей ФОКИН

С понедельника, 22 ноября, в 4 колониях и двух изоляторах Тульской области возобновились длительные свидания. Об этом сообщает региональное управление ФСИН России.

Из-за высокого риска заражения и распространения коронавируса длительные свидания по-прежнему временно запрещены в колониях: ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ЛИУ-3.

Краткосрочные свидания разрешены везде. Они предоставляются в помещениях краткосрочных свиданий с защитными стеклами. Все участники свидания должны быть в средствах индивидуальной защиты: в масках, бахилах, перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.