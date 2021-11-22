Водитель "Opel" также получил травмы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в столкновении двух иномарок погибла пенсионерка. Авария случилась поздно вечером 21 ноября.

По предварительным данным, около 22:05 на перекрестке 9-ого проезда Мяснова и Кабакова 20-летний юноша, будучи за рулем "Toyota RAV4", не пропустил едущий "Opel Astra", которым управлял 31-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили водитель "Opel" и его пассажирка, 66-летняя женщина. Водителю оказали медицинскую помощь, а вот женщина скончалась на месте.