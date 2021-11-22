В Тульской области ожидается снег: метеопредупреждение

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области ухудшаются погодные условия: ожидается снег, от чего осложняется дорожная обстановка. Региональная Госавтоинспекция предупреждает, что любая дорожная ошибка может стоить здоровья или даже жизни водителю.

Напоминаем, что в сложных погодных условиях необходимо избегать резких маневров и торможений, выдерживать дистанцию, тщательно соблюдать ПДД, быть аккуратными и внимательными на дорогах, особенно около пешеходных переходов, остановок и перекрестков. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от поездок.

Кроме того, экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13

Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98