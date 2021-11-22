За неделю в Тульской области задержали 61 пьяного водителя

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области за прошедшую неделю с 15 по 21 ноября сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 63 909 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

- 52 505 водителей были задержаны за превышение скорости или выезд на полосу встречного движения;

- 36 автомобилистов нарушили требования перевозки детей;

- 65 нарушителей не пропустили пешеходов или других участников дорожного движения;

- 300 пешеходов нарушили правила дорожного движения;

- 18 водителей находились за рулем без прав управления транспортными средствами;

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 10 924 протокола. Кроме того 169 транспортных средств отправились на штрафстоянку.

Помимо этого, был задержан 61 водитель в состоянии алкогольного опьянения. 37 уже привлечены к административной ответственности, а 24 - от освидетельствования отказались.

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.

Также об обнаружении в темное время суток на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам:

- по Туле: 32-45-00 или 32-45-02.

- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Кроме того, туляки могут сообщить о пьяных водителях на горячую линию ГИБДД. В ведомстве начинает работу специальная горячая телефонная линия «Нетрезвый водитель». Все сигналы будут оперативно отработаны сотрудниками полиции. Сообщить о правонарушении можно по номерам 32-38-38 или +7-999-374-36-13 (WhatsApp, Viber).