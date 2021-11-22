За минувшие выходные мошенники в Тульской области обманули граждан более чем на 1 миллион рублей

Чаще всего убеждают назвать реквизиты банковских карт либо перевести деньги за товар или на так называемый защищенный счет» Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области мошенники продолжают успешно зарабатывать на жертвах своего обмана. Чаще всего они звонят гражданам на мобильный телефон и убеждают их назвать реквизиты банковских карт либо перевести деньги за товар или на так называемый защищенный счет». Номера таких мошенников - подменные: злоумышленники пользуются IP-телефонией.

Так, за минувшие выходные мошенникам удалось обмануть троих жителей региона, выманив у них 1 241 079 рублей. Одной из жертв стал 23-летний туляк. Ему позвонили неизвестные и убедили оформить кредит и перевести деньги на их счета. Парень потерял таким образом 350 тысяч рублей.

Еще одного жителя Тульской области обманули по довольно новой схеме. Жертвой оказался 60-летний житель Щекинского района. Неизвестные позвонили ему и убедили принять участие в биржевом аукционе, пообещав большую и быструю прибыль. Мужчина заключил договор на участие в торгах и зарегистрировался на сайте. Под предлогом получения хорошей прибыли от инвестиций мошенники убедили мужчину перевести на их счета 591 079 рублей, после чего перестали выходить на связь. Когда же житель Щекинского района решил разобраться, что это за фирма, выяснилось, что в подписанном им договоре указано, что компания вправе без предупреждения приостановить обслуживание клиента в любое время без возмещения убытков и даже расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Полиция напоминает жителям Тулы и области, что при разговоре с неизвестными надо быть особенно бдительными, а все операции по переводу денег совершать в офисах банков. Служащим кредитных организаций запрещено выяснять любую информацию о счетах и пластиковых картах, а так называемых «защищенных счетов» попросту не существует. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!