В Туле заблокировали сайт со способами скручивания электросчетчиков

Страница в интернете выявилась во время мониторинга сети Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура заблокировала сайт, на котором рассказывалось о способах скручивания показаний электросчетчиков при помощи магнитов. Страница в интернете выявилась во время мониторинга сети.

Распространение подобной информации в России запрещено - за это предусмотрена уголовная или административная ответственность, как и за кражу электроэнергии.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать данную информацию незаконной, а сайт заблокировать. Суд требования ведомства удовлетворил. Сейчас данный сайт недоступен.