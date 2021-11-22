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Общество22 ноября 2021 8:17

В Туле заблокировали сайт со способами скручивания электросчетчиков

Распространение подобной информации в России запрещено
Елена Иргиз
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Страница в интернете выявилась во время мониторинга сети

Страница в интернете выявилась во время мониторинга сети

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура заблокировала сайт, на котором рассказывалось о способах скручивания показаний электросчетчиков при помощи магнитов. Страница в интернете выявилась во время мониторинга сети.

Распространение подобной информации в России запрещено - за это предусмотрена уголовная или административная ответственность, как и за кражу электроэнергии.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать данную информацию незаконной, а сайт заблокировать. Суд требования ведомства удовлетворил. Сейчас данный сайт недоступен.