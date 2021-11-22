В Туле заблокировали сайт со способами скручивания электросчетчиков

Страница в интернете выявилась во время мониторинга сети
Фото: Алексей ФОКИН
Тульская прокуратура заблокировала сайт, на котором рассказывалось о способах скручивания показаний электросчетчиков при помощи магнитов. Страница в интернете выявилась во время мониторинга сети.
Распространение подобной информации в России запрещено - за это предусмотрена уголовная или административная ответственность, как и за кражу электроэнергии.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать данную информацию незаконной, а сайт заблокировать. Суд требования ведомства удовлетворил. Сейчас данный сайт недоступен.