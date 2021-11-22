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Общество22 ноября 2021 8:16

В Тульской области ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

Ведомство добилось проведения работ по рекультивации земель бывшего полигона
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

В Тульской области ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

Фото: Алексей ФОКИН

В нарушение закона муниципальное учреждение «Городское хозяйство» осуществляло вывоз коммунальных отходов на закрытый полигон, расположенный в Киреевском районе Тульской области, не внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

В результате прокурорской проверки работник учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, а местная администрация теперь вынуждена рекультивировать свалку общей площадью 56,8 тысяч квадратных метров.