В Тульской области ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН

В нарушение закона муниципальное учреждение «Городское хозяйство» осуществляло вывоз коммунальных отходов на закрытый полигон, расположенный в Киреевском районе Тульской области, не внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

В результате прокурорской проверки работник учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, а местная администрация теперь вынуждена рекультивировать свалку общей площадью 56,8 тысяч квадратных метров.