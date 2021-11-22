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Общество22 ноября 2021 8:09

Туляка оштрафовали за оскорбление работников автосалона по телефону

По постановлению прокурора житель областного центра привлечен к административной ответственности
Игорь КОПЫТОВ
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Туляка оштрафовали за оскорбление работников автосалона по телефону

Туляка оштрафовали за оскорбление работников автосалона по телефону

Фото: Алексей ФОКИН

37-летний житель г. Тулы, не согласившись с отказом в гарантийном ремонте его автомобиля, приобретенного в автомобильном салоне ООО «Автокласс» в начале сентября, высказался в адрес двух сотрудников, используя ненормативную лексику.

Прокуратура Центрального района Тулы расценила это как унижение чести и достоинства указанных лиц и привлекла мужчину к административной ответственностипо ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ, назначив ему штраф.