Туляка оштрафовали за оскорбление работников автосалона по телефону Фото: Алексей ФОКИН

37-летний житель г. Тулы, не согласившись с отказом в гарантийном ремонте его автомобиля, приобретенного в автомобильном салоне ООО «Автокласс» в начале сентября, высказался в адрес двух сотрудников, используя ненормативную лексику.

Прокуратура Центрального района Тулы расценила это как унижение чести и достоинства указанных лиц и привлекла мужчину к административной ответственностипо ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ, назначив ему штраф.