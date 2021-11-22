В Туле антипрививочники со «Щегловского вала» подали в суд на главного регионального санитарного врача Фото: Алексей ФОКИН

Отстраненные ранее от работы сотрудники «Щегловского вала» направили в суд иск в отношении Александра Ломовцева. По версии обратившихся за защитой своих прав, руководитель регионального управления Роспотребнадзора превысил свои полномочия, в результате чего им был нанесен моральный и материальный вред.

Так, антипривовчники заявляют, что уже несколько месяцев вынуждены жить без зарплаты. Кроме того, введение QR-кодов добавило им новых проблем.

Напомним, что ранее Пролетарский райсуд рассмотрел 17 исков работников предприятия. По 13 из них было отказано в удовлетворении требований. Один сам отказался от иска, еще один — предоставил медотвод от вакцинации и был допущен к работе. По этим делам антипрививочники уже подали апелляционные жалобы, а также заявление в областную прокуратуру.