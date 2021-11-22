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Происшествия22 ноября 2021 6:18

В Алексине из дачного дома украли стол, стул и два фонаря

В полицию обратилась 49-летняя хозяйка дачи
Елена Иргиз
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Проходя по поселку, злоумышленник приметил дом женщины и решил залезть в него поживиться

Проходя по поселку, злоумышленник приметил дом женщины и решил залезть в него поживиться

Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине из дачного дома украли стол, стул и два фонаря. Правда, разбираться в произошедшем долго не пришлось.

В полицию обратилась 49-летняя жительница Алексина - у нее с дачи украли туристический складной стол, стул, два фонаря и сабвуфер.

Оперативники разыскали злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 23-летний местный житель. Выяснилось, что проходя по поселку, он приметил дом женщины и решил залезть в него поживиться. Разбив окно, молодой человек влез внутрь и вынес оттуда указанные вещи.

В преступлении юноша признался. Полиция выясняет все обстоятельства кражи.