Проходя по поселку, злоумышленник приметил дом женщины и решил залезть в него поживиться
Фото: Алексей ФОКИН
В Алексине из дачного дома украли стол, стул и два фонаря. Правда, разбираться в произошедшем долго не пришлось.
В полицию обратилась 49-летняя жительница Алексина - у нее с дачи украли туристический складной стол, стул, два фонаря и сабвуфер.
Оперативники разыскали злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 23-летний местный житель. Выяснилось, что проходя по поселку, он приметил дом женщины и решил залезть в него поживиться. Разбив окно, молодой человек влез внутрь и вынес оттуда указанные вещи.
В преступлении юноша признался. Полиция выясняет все обстоятельства кражи.