Часть Тулы останется без света 22 ноября из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

22 ноября часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие необходимые операции. В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00

- ул. Смидович, 16, 18, 20-а;

- п. Трудовой, 138, 139;

- ул. Ленина, 1-11;

- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.);

- пер. 1-й Красный;

- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7;

- ул. Кл. Цеткин, 3-16;

- Красноармейский пр-т, 19-а;

- Мясново: 4-й Клинской пр-зд, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12;

- 3-й Клинской пр-зд, 5, 9;

- ул. Курская, 1-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а;

- Демидовская пл., 2, 4, 6;

- ул. К. Маркса, 1.

с 09:30 до 13:30

- п. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29-4, 29 к.1;

- 11-13-14-15-16-й Горельские проезды.

с 13:30 до 15:30

- 3-й Горельский пр-зд, 29.