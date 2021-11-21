Часть Тулы останется без света 22 ноября из-за плановых работ
Фото: Алексей ФОКИН
22 ноября часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие необходимые операции. В результате света не будет по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00
- ул. Смидович, 16, 18, 20-а;
- п. Трудовой, 138, 139;
- ул. Ленина, 1-11;
- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.);
- пер. 1-й Красный;
- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7;
- ул. Кл. Цеткин, 3-16;
- Красноармейский пр-т, 19-а;
- Мясново: 4-й Клинской пр-зд, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12;
- 3-й Клинской пр-зд, 5, 9;
- ул. Курская, 1-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а;
- Демидовская пл., 2, 4, 6;
- ул. К. Маркса, 1.
с 09:30 до 13:30
- п. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29-4, 29 к.1;
- 11-13-14-15-16-й Горельские проезды.
с 13:30 до 15:30
- 3-й Горельский пр-зд, 29.