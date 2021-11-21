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Звезды21 ноября 2021 14:00

Ясногорская команда КВН победила в финале Тульской областной Премьер-Лиги

За звание победителя в финале боролись семь команд
Источник:kp.ru
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Ясногорская команда КВН победила в финале Тульской областной Премьер-Лиги

Ясногорская команда КВН победила в финале Тульской областной Премьер-Лиги

Фото: материалы пресс-служб

19 ноября прошел финал Тульской областной Премьер-Лиги КВН, который состоялся в тульском Городском концертном зале. Звание победителя в финале завоевала команда «Начнём с себя» из Ясногорска, а всего за победу боролись 7 команд.

Напомним, что этом месяце Клубу веселых и находчивых исполнилось 60 лет, и в юбилейном году тульская команда «Сборная бывших» впервые вышла в Высшую лигу КВН. Также в этом году до полуфинала Премьер-лиги КВН дошла команда «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!».