Ясногорская команда КВН победила в финале Тульской областной Премьер-Лиги Фото: материалы пресс-служб

19 ноября прошел финал Тульской областной Премьер-Лиги КВН, который состоялся в тульском Городском концертном зале. Звание победителя в финале завоевала команда «Начнём с себя» из Ясногорска, а всего за победу боролись 7 команд.

Напомним, что этом месяце Клубу веселых и находчивых исполнилось 60 лет, и в юбилейном году тульская команда «Сборная бывших» впервые вышла в Высшую лигу КВН. Также в этом году до полуфинала Премьер-лиги КВН дошла команда «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!».