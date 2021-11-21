В тульских Кондуках прошли съемки сериала о шпионах «Стенограмма судьбы» Фото: соцсети

15 ноября прошла премьера нового телесериала, часть сцен которого была снята в Тульской области на территории Романцевских гор. Здесь для съемок шпионского сериала «Стенограмма судьбы» выстроили городок геологов.

Больше того, житель Узловского района, подполковник юстиции в отставке Александр Шеховцов, сыграл одну из второстепенных персонажей и даже предоставил для съемок свой раритетный автомобиль — УАЗ-469Б 1978 года выпуска.

Речь в сериале идет о девушке Анне, выросшей в детском доме. Анна отправляется в город на поиски отца-генерала, который не знает о ее существовании, устраивается к нему на работу машинисткой, но в результате оказывается втянутой в международный шпионский скандал.