В Тульской области ночная непогода привела к обрывам электропроводов и падению деревьев Фото: материалы пресс-служб

20 ноября в Тульской области бушевала непогода - сильный порывистый ветер, который обрушивал деревья. В некоторых случаях это привело к обрыву электропроводов в нескольких района области.

Ликвидировали последствия спасатели: на обращения населения оперативно выезжали сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов. Все нарушения устранили, упавшие деревья в кратчайшие сроки распилили и убрали.

За время непогоды не пострадал ни один человек, не было зафиксировано падений рекламных щитов.