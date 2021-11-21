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Общество21 ноября 2021 12:05

В Тульской области ночная непогода привела к обрывам электропроводов и падению деревьев

Все последствия непогоды оперативно ликвидировали сотрудники регионального МЧС
Источник:kp.ru
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В Тульской области ночная непогода привела к обрывам электропроводов и падению деревьев

В Тульской области ночная непогода привела к обрывам электропроводов и падению деревьев

Фото: материалы пресс-служб

20 ноября в Тульской области бушевала непогода - сильный порывистый ветер, который обрушивал деревья. В некоторых случаях это привело к обрыву электропроводов в нескольких района области.

Ликвидировали последствия спасатели: на обращения населения оперативно выезжали сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов. Все нарушения устранили, упавшие деревья в кратчайшие сроки распилили и убрали.

За время непогоды не пострадал ни один человек, не было зафиксировано падений рекламных щитов.