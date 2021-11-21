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Общество21 ноября 2021 11:02

Учительница из Тулы покорила TikTok цитатами из своей будущей книги

Уже сейчас у нее на канале больше 500 тысяч подписок и больше 5 млн лайков
Источник:kp.ru
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Учительница из Тулы покорила TikTok цитатами из своей будущей книги

Учительница из Тулы покорила TikTok цитатами из своей будущей книги

Фото: соцсети

Тулячка, работающая школьным учителем стала настоящим событием в TikTok: она завела аккаунт в соцсети 9 ноября, а уже сейчас у нее на канале больше 500 тысяч подписчиков, а ее видео собрали уже 5 млн лайков.

А привлекли аудиторию цитаты, которые женщина озвучивает в своих видео - мудрые мысли и фразы из будущего романа «Ароматы апреля», который женщина продвигает в этой соцсети и планирует издать в начале 2022 года.