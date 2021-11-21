Учительница из Тулы покорила TikTok цитатами из своей будущей книги Фото: соцсети

Тулячка, работающая школьным учителем стала настоящим событием в TikTok: она завела аккаунт в соцсети 9 ноября, а уже сейчас у нее на канале больше 500 тысяч подписчиков, а ее видео собрали уже 5 млн лайков.

А привлекли аудиторию цитаты, которые женщина озвучивает в своих видео - мудрые мысли и фразы из будущего романа «Ароматы апреля», который женщина продвигает в этой соцсети и планирует издать в начале 2022 года.