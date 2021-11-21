В ДТП на улице Октябрьской в Туле погиб на месте водитель машины каршеринга Фото: Алексей ФОКИН

Смертельное ДТП произошло в Туле в ночь с 20 на 21 ноября, около 23:40. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, недалеко от пересечения улиц Октябрьской и Нормандии-Неман автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 32-летнего мужчины врезался в опору ЛЭП на большой скорости. По словам очевидцев, «движок даже в салон вошел».

Водитель от полученных повреждений скончался на месте происшествия.