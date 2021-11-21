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Происшествия21 ноября 2021 10:01

В ДТП на улице Октябрьской в Туле погиб на месте водитель машины каршеринга

Автомобиль на большой скорости врезался в опору линии электропередач
Источник:kp.ru
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В ДТП на улице Октябрьской в Туле погиб на месте водитель машины каршеринга

В ДТП на улице Октябрьской в Туле погиб на месте водитель машины каршеринга

Фото: Алексей ФОКИН

Смертельное ДТП произошло в Туле в ночь с 20 на 21 ноября, около 23:40. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, недалеко от пересечения улиц Октябрьской и Нормандии-Неман автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 32-летнего мужчины врезался в опору ЛЭП на большой скорости. По словам очевидцев, «движок даже в салон вошел».

Водитель от полученных повреждений скончался на месте происшествия.