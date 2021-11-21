В пьяном ДТП в Киреевском районе пострадал 16-летний подросток Фото: соцсети

20 ноября, около 15:00, произошло ДТП на 19-м километре трассы «Тула-Новомосковск», рядом с поселком Трудовой в Киреевском районе. Фото и видео с места поделились очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, автомобиль УАЗ под управлением 32-летнего молодого человека врезался в попутную Toyota и опрокинулся набок, перекрыв движение в сторону Новомосковска, а Toyota вылетела в кювет. Водитель УАЗа отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В результате ДТП пострадал 16-летний подросток, ехавший в УАЗе. Подросток получил медицинскую помощь на месте.