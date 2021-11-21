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Общество21 ноября 2021 7:10

В пьяном ДТП в Киреевском районе пострадал 16-летний подросток

Там столкнулись автомобили УАЗ и Toyota, водитель УАЗа отказался пройти проверку на опьянение
Источник:kp.ru
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В пьяном ДТП в Киреевском районе пострадал 16-летний подросток

В пьяном ДТП в Киреевском районе пострадал 16-летний подросток

Фото: соцсети

20 ноября, около 15:00, произошло ДТП на 19-м километре трассы «Тула-Новомосковск», рядом с поселком Трудовой в Киреевском районе. Фото и видео с места поделились очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, автомобиль УАЗ под управлением 32-летнего молодого человека врезался в попутную Toyota и опрокинулся набок, перекрыв движение в сторону Новомосковска, а Toyota вылетела в кювет. Водитель УАЗа отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В результате ДТП пострадал 16-летний подросток, ехавший в УАЗе. Подросток получил медицинскую помощь на месте.