Пьяный житель тульской деревни Судаково угнал автомобиль соседа Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в деревне Судаково 46-летний мужчина угнал автомобиль своего 38-летнего соседа. Пострадавший сообщил в полицию, что ночью от его дома увели автомобиль «Донинвест Орион» 2001 года выпуска.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали угонщика, который оказался пьян на момент угона. Также полицейские выяснили, что помимо вышеназванного преступления, мужчина украл дорожный знак, установленный в деревне рядом с автобусной остановкой.

Задержанного доставили в дежурную часть полиции , где он сознался в содеянном. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено и расследуется уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела за кражу дорожного знака. Также на мужчину составлен административный протокол запьяное вождение.