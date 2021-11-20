Детей и молодежь Тульской области обучат безопасному поведению в интернете Фото: Алексей ФОКИН

19 ноября в рамках рабочей встречи губернатора Тульской области Алексея Дюмина с депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ Яной Лантратовой обсудили вопросы безопасности детей в интернете.

В регионе ведется активная работа по обеспечению безопасности подростков и молодёжи, в том числе в интернете, а также по профилактике девиантного поведения. Для этого постоянно вырабатывают новые идеи, внедряют современные практики и подходы.

Депутат предложила внедрить в Тульской области совместный проект «Дети в Интернете», который поможет вложить и самим детям, и их родителям и педагогам знаниями о рисках в сети. Кроме того, уже работающий региональный проект «Каникулы онлайн» дополнят новыми направлениями.

Губернатор поддержал эти инициативы и поручил их проработку министерствам труда и социальной защиты, образования, молодежной политики.