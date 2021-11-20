В тульской области за сутки два человека погибли в пожарах Фото: материалы пресс-служб

За минувшие сутки в Тепло-Огаревском районе и в Туле произошли пожары, в которых погибли люди. Об этом сообщает СУ СК Тульской области, который начал проверки по обоим случаям.

Так, 19 ноября в квартире жилого дома на улице Октябрьской в Туле, предположительно, из-за непотушенной сигареты произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тело 44-летнего мужчины.

В Тепло-Огаревском районе в частном доме деревни Титовка пожар произошел ночью 20 ноября. Предположительно, источником огня стала домашняя печь. В огне погибла 44–летняя женщина, а живший здесь же 37-летний мужчина получил ожоги, с которыми попал в больницу.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проведут судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, которые установят окончательные причины смерти погибших.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.