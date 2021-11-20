Губернатор Тульской области поздравил с юбилеем Святейшего Патриарха Кирилла Фото: материалы пресс-служб

20 ноября исполнилось 75 лет Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилейной датой: сегодня, 20 ноября, главе РПЦ исполняется 75 лет. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

«Своей мудростью, преданным служением Отечеству, людям и Русской Православной Церкви Вы снискали глубокое уважение верующих не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Ваш пастырский труд неизменно направлен на утверждение в обществе идеалов добра и милосердия, сохранение духовных и нравственных ценностей».

Глава региона пожелал Патриарху доброго здоровья, духовных сил и благополучия.