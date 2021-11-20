Житель Тульской области принял участие в конкурсе арт-объектов с "космическим" арахнидом (фото - "Свобода слова. Богородицк")

Алексей Крутоголов, житель микрорайона Жданковский в Богородицке, создал полноразмерного арахнида из фильма «Звездный десант», и теперь этот металлический жук примет участие во всероссийском конкурсе арт-объектов из всех регионов страны, который организовал один из крупнейших сервисов поездок и путешествий.

С 12 октября по 24 января на сайте конкурса пройдут 10 раундов голосования, в каждом раунде читатели выбирают понравившийся объект, а потом проголосуют за лучший из числа 10 финалистов. Автор объекта-победителя получит награду от портала.

Арахнид, созданный Крутоголовым, будет участником 7 раунда, голосование по которому откроется 23 ноября.

Посмотреть работы, первых шести раундов можно на сайте art.tutu.ru.