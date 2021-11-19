В Туле в реку Воронка сбрасывали нефтепродукты

Фото группы "Подслушано в Туле"

Жители Тулы выявили сброс предположительно нефтепродуктов в реку Воронка. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях, выложив фотографии. В настоящее время прокуратура проводит проверку.

Визуально на поверхности воды растеклась радужная пленка, также свидетели рассказывают о сильном запахе мазута. Предполагаемая точка сброса находится недалеко от улицы Путейской возле дома отдыха локомотивных бригад.

Эксперты отобрали пробы воды выше и ниже по течению от этого места. Ее проверят на наличие различных загрязнений, в том числе и нефтепродуктов, хлоридов, нитратов, сульфатов и других химических веществ. По итогам экспертизы министерство природоохранения региона и прокуратура должны установить источник сброса и кто за это несет ответственность.