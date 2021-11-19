В Тульской области росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

Фото: Росгвардия Тула Фото: материалы пресс-служб

Росгвардейцы Тульской области нашли пропавшего десятилетнего ребенка. С таким заявлением обратилась мать мальчика, проживающая в Киреевском районе. Ориентировки рассылали экипажам вневедомственной охраны Росгвардии.

Один из экипажей, патрулируя Брусяновский микрорайон, заметили около сетевого магазина ребенка, который подходил по описанию. Поговорив с мальчиком, росгвардейцы выяснили, что он потерялся.

Старший сержант Владимир Федченко и младший сержант Сергей Россихин забрали ребенка и передали его полиции, после чего мальчик вернулся домой. Всего с начала 2021 года сотрудники Росгвардии нашли 11 пропавших человек.