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Общество19 ноября 2021 13:25

В Тульской области росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

Десятилетний мальчик пропал в Киреевском районе
Елена Иргиз
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Фото: Росгвардия Тула

Фото: Росгвардия Тула

Фото: материалы пресс-служб

Росгвардейцы Тульской области нашли пропавшего десятилетнего ребенка. С таким заявлением обратилась мать мальчика, проживающая в Киреевском районе. Ориентировки рассылали экипажам вневедомственной охраны Росгвардии.

Один из экипажей, патрулируя Брусяновский микрорайон, заметили около сетевого магазина ребенка, который подходил по описанию. Поговорив с мальчиком, росгвардейцы выяснили, что он потерялся.

Старший сержант Владимир Федченко и младший сержант Сергей Россихин забрали ребенка и передали его полиции, после чего мальчик вернулся домой. Всего с начала 2021 года сотрудники Росгвардии нашли 11 пропавших человек.