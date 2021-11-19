В результате происшествия выгорела кухня Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске в квартире сгорела кухня. Пожар произошел около полудня 19 ноября.

О том, что горела квартира на улице Школьной, спасателям сообщили около 12:02. К месту происшествия выехали два пожарных расчета и подъемник.

Огонь потушили к 12:35. Из дома звено газодымозащитной службы вывело двоих, еще пятеро были эвакуированы. Также пострадала 55-летняя женщина - она надышалась угарным газом.

В результате происшествия выгорела кухня. Причина возгорания выясняется.