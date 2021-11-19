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Происшествия19 ноября 2021 12:14

В Новомосковске в квартире сгорела кухня

Пожар произошел около полудня 19 ноября
Елена Иргиз
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В результате происшествия выгорела кухня

В результате происшествия выгорела кухня

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске в квартире сгорела кухня. Пожар произошел около полудня 19 ноября.

О том, что горела квартира на улице Школьной, спасателям сообщили около 12:02. К месту происшествия выехали два пожарных расчета и подъемник.

Огонь потушили к 12:35. Из дома звено газодымозащитной службы вывело двоих, еще пятеро были эвакуированы. Также пострадала 55-летняя женщина - она надышалась угарным газом.

В результате происшествия выгорела кухня. Причина возгорания выясняется.

Причина возгорания выясняется

Причина возгорания выясняется

Фото: материалы пресс-служб