За сутки телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 3,5 миллионов рублей

Полиция еще раз напоминает жителям региона быть бдительными и перед серьезными денежными операциями консультироваться с родственниками и друзьями Фото: Алексей ФОКИН

За сутки телефонные мошенники обманули четырех жителей Тульской области, выманив у них более 3,5 миллионов рублей. Полиция еще раз подчеркивает, что большинство обманутых знает, что неизвестные могут обманом узнавать реквизиты банковских карт или же просить внести предоплату за товар, который так и не придет к покупателю, но все равно злоумышленникам удается втереться в доверие.

Так, жертвой мошенников стала 58-летняя жительница Тулы. Мошенники позвонили ей по телефону и убедили перевести сбережения на их лицевые счета. В общей сложности женщина отдала 1 608 000 рублей. По такой же схеме денег лишился и еще один 38-летний туляк - он потерял 1 550 000 рублей.

Полиция еще раз напоминает жителям региона быть бдительными и перед серьезными денежными операциями консультироваться с родственниками и друзьями. Также надо иметь в виду, что никому нельзя называть данные своих банковских карт, и помнить, что никаких "защищенных" счетов не существует.