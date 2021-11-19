Как Тулу украшают к Новому году

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

Тулу продолжают украшать к новому году. Администрация города рассказала, что именно установят на улицах оружейной столицы, в скверах и на площадях.

В частности, на площади Ленина поставят искусственную ель высотой 32 метра. На ней будет 70 световых гирлянд и 1500 игрушек, также вокруг нее установят забор с 3D подсветкой. Еще 7 елей установят в других частях города, а также 1600 различных новогодних конструкций.

Кроме того, на столбах развесят почти 1,5 тысячи белых и синих снежинок, на улицах расставят канделябры, полуарки и арки, световые деревья и фонтаны, световые фонарики, два золотых шарв, посеребренных и позолоченных оленей, входную группу «Новогодние арки», световую консоль и световую инсталляцию «2022»,конструкции в виде горки из шаров, световую конструкцию «Пряничный домик», световые гирлянды «Звездное небо» для украшения Губернского катка и «Световой каскад» в виде радужных фонтанов, волн и шаров.