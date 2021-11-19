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Общество19 ноября 2021 9:13

Туляк запечатлел кровавый закат над кремлем

Снимки фотограф Алексей Горохов разместил в социальных сетях
Елена Иргиз
Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Туляк Алексей Горохов опубликовал на своей странице в социальной сети фото, сделанные минувшим летом на территории кремля.

На снимках территория крепости, окруженная плотными облаками, окрашивается в «кровавый» цвет во время заката.

Подписчики его страницы высоко оценили такой вид Тулы в объективе камеры. «Потрясающий вид и шикарные фотографии», — отметили в комментариях.

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов

Фото: Алексей Горохов