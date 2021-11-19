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Общество19 ноября 2021 8:56

В Туле без воды осталась часть поселка Скуратовский

Это связано с проведением различных ремонтно-восстановительных работ
Елена Иргиз
После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 19 ноября по некоторым адресам отключили воду. Это связано с проведением различных ремонтно-восстановительных работ на ул. Кутузова, д.34 и п. 2-ой Западный, ул. Некрасова д. 24.

Так, в настоящее время без воды находятся дома по адресам:

- ул. Немцова 27;

- ул. Дементьева д.д. 21а, 14, 18.

п.2-ой Западный (частный сектор):

- ул. Некрасова;

- ул. Кольцова;

- ул Крылова;

- ул Тургенева.

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода.