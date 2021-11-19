В Туле без воды осталась часть поселка Скуратовский

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле 19 ноября по некоторым адресам отключили воду. Это связано с проведением различных ремонтно-восстановительных работ на ул. Кутузова, д.34 и п. 2-ой Западный, ул. Некрасова д. 24.
Так, в настоящее время без воды находятся дома по адресам:
- ул. Немцова 27;
- ул. Дементьева д.д. 21а, 14, 18.
п.2-ой Западный (частный сектор):
- ул. Некрасова;
- ул. Кольцова;
- ул Крылова;
- ул Тургенева.
После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода.