В Туле без воды осталась часть поселка Скуратовский

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 19 ноября по некоторым адресам отключили воду. Это связано с проведением различных ремонтно-восстановительных работ на ул. Кутузова, д.34 и п. 2-ой Западный, ул. Некрасова д. 24.

Так, в настоящее время без воды находятся дома по адресам:

- ул. Немцова 27;

- ул. Дементьева д.д. 21а, 14, 18.

п.2-ой Западный (частный сектор):

- ул. Некрасова;

- ул. Кольцова;

- ул Крылова;

- ул Тургенева.

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода.