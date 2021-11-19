Теперь мужчина будет думать над тем, что совершил, в колонии Фото: Алексей ФОКИН

Житель Ефремова забил до смерти свою мать. Теперь мужчина будет думать над тем, что совершил, в колонии.

По данным следствия, 17 августа 2021 года в частном доме в селе Благодать под Ефремовом 42-летний пьяный местный житель поссорился со своей 72-летней матерью. Во время ссоры мужчина напал на пожилую женщину и избил ее руками и ногами. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.

За такое жестокое убийство суд приговорил жителя Ефремова к 10 годам колонии строгого режима.