В Щекине оголовки труб многоквартирного дома угрожали жизни и здоровью людей

Также должностное лицо компании должно заплатить штраф в 50 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Щекине местная управляющая компания ООО «ЩУК» не следила за состоянием многоквартирного дома и создала угрозу жизни и здоровью проживающих в нем людей.

Проверка показала, что управляющая компания не обращала внимание на техническое состояние дома № 29 по улице Л. Толстого. Со временем оголовки труб над квартирами разрушились, от чего создалась угроза попадания в вентиляцию строительного мусора. А это могло нанести вред здоровью людей и даже стоить им жизни.

Прокуратура внесла директору ООО «ЩУК» представление, по которому потребовала немедленно сделать ремонт. Сейчас все нарушения устранены. Также должностное лицо компании должно заплатить штраф в 50 тысяч рублей.