Похищенные товары нашли при злоумышленниках Фото: Алексей ФОКИН

В Туле представители цыганского этноса попались на краже.

Это случилось в одном из сетевых магазинов областного центра. Менеджер по безопасности позвонил в полицию и сообщил, что в торговом зале магазина на улице Стадионный проезд неизвестные лица украли продукты питания.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и вычислили злоумышленников. Оказалось, что своровать пытались 45-летний мужчина и 52-летняя женщина - представители цыганского этноса. Их задержали и отвезли в дежурную часть. В краже они сознались, похищенные товары нашли при них.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.