Похищенные товары нашли при злоумышленниках
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле представители цыганского этноса попались на краже.
Это случилось в одном из сетевых магазинов областного центра. Менеджер по безопасности позвонил в полицию и сообщил, что в торговом зале магазина на улице Стадионный проезд неизвестные лица украли продукты питания.
Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и вычислили злоумышленников. Оказалось, что своровать пытались 45-летний мужчина и 52-летняя женщина - представители цыганского этноса. Их задержали и отвезли в дежурную часть. В краже они сознались, похищенные товары нашли при них.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.