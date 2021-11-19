Кому в Туле отключат электроэнергию 19 ноября

Отключение связаны с различными работами на линии
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 19 ноября, по некоторым адресам в Туле не будет электроэнергии. Это связано с работами:
- установка узла учёта;
- обрезка деревьев;
- монтаж проводов и др.
Так, с 9:00 до 16:00 отключат электричество в домах по адресам:
- ул. М. Горького, 19, 29, 31, 33, 31-а, 33-а, 35-а, 27-а
- ул. Немцова, 12-38 (чётн.);
- ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.);
- 1-й Городской пр-зд, 1-17;
- ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27;
- пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8;
- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а;
- п. Н.Скуратово, 15-45, 49, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а.