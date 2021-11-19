Кому в Туле отключат электроэнергию 19 ноября

Отключение связаны с различными работами на линии Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 ноября, по некоторым адресам в Туле не будет электроэнергии. Это связано с работами:

- установка узла учёта;

- обрезка деревьев;

- монтаж проводов и др.

Так, с 9:00 до 16:00 отключат электричество в домах по адресам:

- ул. М. Горького, 19, 29, 31, 33, 31-а, 33-а, 35-а, 27-а

- ул. Немцова, 12-38 (чётн.);

- ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.);

- 1-й Городской пр-зд, 1-17;

- ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27;

- пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8;

- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а;

- п. Н.Скуратово, 15-45, 49, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а.