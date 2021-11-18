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Общество18 ноября 2021 15:07

Туляков и гостей города приглашают на вернисаж выставки «Великие и забытые». Из путешествий по России»

Выставка открылась 18 ноября 2021 года
Елена Иргиз
Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Фото: материалы пресс-служб

Туляков и гостей города приглашают на вернисаж выставки «Великие и забытые». Из путешествий по России». Он открылся 18 ноября 2021 года.

Экспозиция познакомит туляков и гостей города с произведениями западноевропейских мастеров XVII-XIX веков Тульского музея изобразительных искусств. Большинство из них посетители увидят впервые.

Это разножанровые картины итальянских, голландских, французских, немецких, польских художников. В музей работы поступили в основном из дворянских усадеб Тульской области и частных коллекций (Е.В. Гречениной, А.М. Салищева, Н.Д. Шумиловой). Выставка дает возможность расширить представление зрителей как о собрании ТМИИ, так и о европейском искусстве этого периода.

Посмотреть картины можно с детьми от 6 лет. Вернисаж будет работать до 16 января 2022 года.