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Общество18 ноября 2021 14:33

Школа при Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского переедет в новое здание

Такое решение приняли из-за нехватки помещений для занятий со студентами
Елена Иргиз
Фото с сайта колледжа

Фото с сайта колледжа

Школа при Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского будет размещаться в новом здании. Об этом рассказал директор учебного заведения.

По словам Игоря Лукопрова, школа не закроется, а просто переедет в помещение в Центре образования № 34 (это бывшая 58-я школа). Никто из преподавателей не уволится, также сохранятся и все учащиеся. Об этом уже рассказали родителям.

Такое решение приняли из-за нехватки помещений для занятий со студентами. Директор также подчеркнул, что все выпускники музыкальной школы станут студентами колледжа.