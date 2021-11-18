Школа при Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского переедет в новое здание

Фото с сайта колледжа

Школа при Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского будет размещаться в новом здании. Об этом рассказал директор учебного заведения.

По словам Игоря Лукопрова, школа не закроется, а просто переедет в помещение в Центре образования № 34 (это бывшая 58-я школа). Никто из преподавателей не уволится, также сохранятся и все учащиеся. Об этом уже рассказали родителям.

Такое решение приняли из-за нехватки помещений для занятий со студентами. Директор также подчеркнул, что все выпускники музыкальной школы станут студентами колледжа.