В Тульской области телефонные мошенники выманили у пенсионера более 905 тысяч рублей

Никаких защищенных счетов не существует, и работники банка никогда не будут звонить с подобными вопросами клиентам кредитных организаций Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области телефонные мошенники за сутки обманули троих граждан, получив от них в общей сложности более 905 тысяч рублей.

В частности, им удалось выманить у пенсионера 570 тысяч рублей. Они убедили мужчину оформить на свое имя кредит и перевести деньги на так называемый "защищенный счет".

Полиция еще раз напоминает гражданам быть бдительными и не передавать никому данные своих банковских карт или какую-то информацию о деньгах на счетах. Также нужно помнить, что никаких защищенных счетов не существует, и работники банка никогда не будут звонить с подобными вопросами клиентам кредитных организаций.