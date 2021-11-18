Тульская прокуратура обязала власти города отремонтировать дорогу на улице Оружейной

Суд обязал местное самоуправление привести дорогу в порядок до 28 сентября 2022 года Фото: Алексей ФОКИН

В Туле прокуратура проверила состояние дороги на улице Оружейной.

Выяснилось, что местная администрация не поддерживала асфальтовое покрытие в надлежащем состоянии, из-за чего появились неровности между рельсами трамвайных путей, а это создавало угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура внесла главе администрации представление, а потом подала иск в суд. Суд обязал местное самоуправление привести дорогу в порядок до 28 сентября 2022 года.