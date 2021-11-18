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Общество18 ноября 2021 9:14

Тульская прокуратура обязала власти города отремонтировать дорогу на улице Оружейной

Неровности между рельсами трамвайных путей создавали угрозу безопасности движения
Елена Иргиз
Суд обязал местное самоуправление привести дорогу в порядок до 28 сентября 2022 года

Суд обязал местное самоуправление привести дорогу в порядок до 28 сентября 2022 года

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле прокуратура проверила состояние дороги на улице Оружейной.

Выяснилось, что местная администрация не поддерживала асфальтовое покрытие в надлежащем состоянии, из-за чего появились неровности между рельсами трамвайных путей, а это создавало угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура внесла главе администрации представление, а потом подала иск в суд. Суд обязал местное самоуправление привести дорогу в порядок до 28 сентября 2022 года.