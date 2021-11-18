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Общество18 ноября 2021 7:35

Тульский Роспотребназор выявил 47 нарушений в школьных столовых

Комиссия проверила как готовые блюда, так и полуфабрикаты
Елена Иргиз
По итогам проверки ведомство возбудило 47 административных дел

По итогам проверки ведомство возбудило 47 административных дел

Фото: Алексей ФОКИН

Тульский Роспотребназор выявил 47 нарушений в школьных столовых. Комиссия проверила как готовые блюда, так и полуфабрикаты.

Инспекция прошла в 48 школах области. Для исследования забрали 214 проб готовых блюд. В двух образцах нашли отклонения по по микробиологическим показателям, еще в трех фактическая калорийность не соответствовала установленной.

Кроме того, исследованию подверглись и 77 проб пищевого сырья. Один образец был с отклонениями по микробиологическим показателям.

По итогам проверки ведомство возбудило 47 административных дел, выдав школам предписания устранить недочеты. Проверки детского питания в образовательных учреждениях региона продолжаются.