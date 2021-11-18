В Донском местную жительницу осудили на 15 лет за распространение наркотиков

Всего из оборота изъяли 235,19 гр. синтетических наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

В Донском осудили на 15 лет местную жительницу за распространение наркотиков. Она была членом организованной группы.

В суде было установлено, что 41-летняя безработная жительница Донского с сентября 2020 по май 2021 разместила на территории города две закладки с синтетическим наркотиком. Также женщина скрыла тайник в Кимовске, где хранились 40 закладок для дальнейшей реализации, и кроме того оперативники нашли еще 198 закладок в ее квартире. Отмечается, что жительница Донского действовала в составе организованной группы, которая распространяла наркотики через интернет.

Помимо этого, женщина хотела передать часть наркотика своему знакомому, который их употреблял. Однако ей это не удалось, так как в дело вмешалась полиция. Всего из оборота изъяли 235,19 гр. синтетических наркотиков.

Суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима.